Европаламент крепко приложили после выпада в адрес России

Европаламент крепко приложили после выпада в адрес России
Фото: IMAGO/elyxandro cegarra/www.globallookpress.com
Организации придумали новое название

Признание России "государством-спонсором терроризма" со стороны ЕП не удивило российских чиновников, но и не оставило равнодушным. В Москве, комментируя принятую евродепутатами резолюцию, не стеснялись в выражениях.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отметила, что европейцы приняли меру, которая по сути не влечет за собой никаких юридических последствий, намекнув на низкий уровень их образованности. В ответ она предложила со стороны России тоже подобрать Европарламенту подходящее название и выдвинула свой вариант – "спонсор идиотизма", передает "Радио 1". 

Сенатор Владимир Чижов выразил мнение, что решение ЕП лишь способствует нагнетанию напряженности, назвав принятый депутатами документ "очередной глупой резолюцией", сообщает Общественная служба новостей

Зампред комитета Совета федерации по международным делам Владимир Джабаров предложил Европарламенту принять вторую резолюцию, провозглашающую страны-члены ЕС "государствами-спонсорами неонацизма". 

Депутат Евгений Ревенко напомнил, что до сих пор европейцы никак не отреагировали на террористические акты в России со стороны Украины. К примеру, на убийство Дарьи Дугиной или атаки на Крымский мост. Резолюцию со стороны ЕП он назвал "бессовестным и юридически ничтожным решением".

Европейские депутаты после принятия резолюции о признании России "страной-террористом" в пояснительной записке указали, что хотя мера не имеет никаких последствий с точки зрения законодательства, так они собираются подготовить почву к привлечению Владимира Путина и российского правительства к ответственности перед международным трибуналом.

Источник: Коммерсантъ ✓ Надежный источник
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