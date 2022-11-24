Названы разрушительные последствия потери контроля над ЗАЭС Россией

Российская сторона не доверяет Киеву по вопросам гарантий безопасности

После появления слухов, что Россия готовится передать контроль над Запорожской АЭС специалистам МАГАТЭ, в местной администрации выступили с несколькими заявлениями. В первую очередь, власти отметили, что никто делать этого не собирается. Во вторую они подчеркнули, что такое решение может привести к катастрофическим последствиям.

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов отметил, что ни одни международные гарантии, которые предоставит организация, вряд ли можно назвать надежными. Он отметил, что не видит реальных результатов работы МАГАТЭ по гарантиям безопасности атомной станции, даже несмотря на переданные им документы. При этом в самой организации после консультации с представителями "Росатома" в Стамбуле утверждают обратное, пишет URA.RU.

По словам Рогова, если украинской армии будет передан контроль над ЗАЭС, то под угрозой окажутся Энергодар, Мелитополь, вся Запорожская область, а также левобережная часть Херсонской области. Допустить этого нельзя.

Он отметил, что единственный надежный способ обеспечить безопасность станции – отодвинуть линию боевого соприкосновения подальше от нее. В таком случае ЗАЭС окажется вне досягаемости артиллерийских систем ВС Украины, сообщает телеканал "360".