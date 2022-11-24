Житель Луганска раздает раненым на спецоперации необычные трости

Вскоре продукты творчества мужчины будут в Москве

Ровно девять месяцев назад на территории украинского государства стартовала специальная военная операция Вооруженных сил России. К сожалению, военные конфликты не обходятся без пострадавших. Для того чтобы поддержать раненых на СВО, житель Луганска начал изготавливать авторские трости с патриотической символикой.

Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", уже в ближайшие дни трости будут в российской столице. Силами волонтеров их отвезут в подмосковные госпитали.

Мастер Вадим Немчиновский всеми силами старается поддержать наших бойцов – на его тростях размещаются буквы "Z", "О", "V".

Источник: Подмосковье сегодня ✓ Надежный источник
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