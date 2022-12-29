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Запорожское направление остается одной из горячих точек на поле проведения специальной военной операции по денацификации украинского государства. Как стало известно журналистам, военное командование нашей страны приняло решение отправить в эту зону мощные отечественные танки Т-80 БВ.
Телеканал RT отмечает, что эти боевые машины в несколько раз превосходят военную технику Вооруженных сил Украины. Член одного из танковых экипажей подчеркнул, что мощная российская машина фактически не оставляет шансов незалежным.
Военнослужащий сообщил, что наши танки отличаются повышенной маневренностью, скорострельностью, могут перемещаться с огромной скоростью по бездорожью, передает "Радио 1".
Высокие характеристики современных российских боевых машин фактически не оставляют незалежным танкистам шансов на спасение во встречном бою, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Российская армия продолжает планомерно и неотвратимо выполнять задачи, поставленные в рамках специальной военной операции.
НАТО продолжает накачивать Украину