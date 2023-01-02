Погибли десятки российских военных: ВСУ нанесли мощный удар по Макеевке

Погибли десятки российских военных: ВСУ нанесли мощный удар по Макеевке
Фото: www.unsplash.com
Украинцы продолжают агрессивные действия

Страшная трагедия произошла в Донецкой народной республике. Вооруженные силы украинского государства нанесли мощный удар по пункту временной дислокации наших военных в районе Макеевки. Такой информацией с общественностью поделились в главном оборонном ведомстве нашей страны.

В министерстве сообщили, что из-за удара украинских боевиков погибли 63 человека. Отдельно отмечается, что незалежные организовали массированную атаку из американских реактивных систем залпового огня HIMARS.

Всего было выпущено шесть ракет с фугасной головной частью. Сообщается, что два снаряда были сбиты, к сожалению, оставшиеся четыре ударили по нашим позициям.

В Министерстве обороны сообщили, что родственникам погибших будет оказана вся необходимая помощь. Гибель российских военных стала страшной трагедией для всей страны.

Город Макеевка является спутником столицы Донецкой народной республики. Этот населенный пункт с северо-восточной части прилегает к Донецку.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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