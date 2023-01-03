Мнением поделились российские бойцы

С зимы прошлого года на территории украинского государства продолжается специальная военная операция по демилитаризации Незалежной. Сейчас в зоне проведения спецоперации наступило серьезное похолодание. Российские военные поделились информацией о том, как складывается ситуация в зимний период.



Так, резкое снижение температуры, а также сильные степные ветры оказывают серьезное влияние на ведение боевых действий. Сегодня нашим бойцам приходится противостоять не только Вооруженным силам Незалежной, но и так называемому "Генералу Морозу".

При этом отмечается: российские военные рассчитывали, что украинские боевики из-за наступления морозов начнут отступать и сдавать позиции. Однако вояки, которым также приходится очень тяжело, проявляют упорство и продолжают вести бои с нашими силами.

В зимних условиях очень важно, чтобы военные были хорошо экипированы. Бойцам нужна теплая одежда, оружие, которое может стрелять при низких температурах, качественная обувь, а также продовольствие и вода в достатке.

Обморожение конечностей является одной из самых распространенных причин вывода бойцов из строя.

"Это тяжелейшее время", – отмечают российские военные.