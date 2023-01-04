В 7 минутах полета ракеты от Крыма: США застукали за подозрительной активностью

В 7 минутах полета ракеты от Крыма: США застукали за подозрительной активностью
Фото: www.unsplash.com
Действия американцев продолжают нагнетать обстановку

Ситуация на международной арене оставляет желать лучшего. Многие эксперты всерьез обсуждают возможность начала новой глобальной войны. При этом американцы, которые традиционно выступают провокаторами многих конфликтов, регулярно подливают масло в огонь. Так, в информационном пространстве указали на подозрительные учебные маневры ВС США.

На активность военных Вооруженных сил Соединенных Штатов Америки обратили внимание журналисты авторитетного местного издания The New York Times. Речь идет об учениях, которые проходят на территории Румынии. Американские аналитики отметили, что место дислокации военных находится всего в 7 минутах полета ракеты от складов с нашими боеприпасами на территории Крымского полуострова.

Таким образом, вооруженные до зубов американцы "тренируются, едят и спят" на критически малом расстоянии от стратегически важных военных объектов Вооруженных сил России.

Как заявлялось ранее, американские вояки прибыли на территорию румынского государства во исполнение данного главнокомандующим США Джо Байденом обещания защищать "каждый дюйм" территорий государств-членов Североатлантического альянса, напоминает интернет-издание URA.RU.

Источник: The New York Times ✓ Надежный источник
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