Погибшие и раненые: ВСУ обстреляли российскую военную комендатуру в Запорожье

Погибшие и раненые: ВСУ обстреляли российскую военную комендатуру в Запорожье
Фото: www.unsplash.com
Украинцы продолжают атаковать наши позиции

С зимы прошлого года на территории украинского государства продолжается специальная военная операция по демилитаризации Незалежной. Сегодня, 4 января, тревожные новости пришли из Запорожской области. Сообщается, что там под огонь боевиков попала российская военная комендатура.

Речь идет о ведомстве, которое находится в поселке Васильевка Запорожской области. Такой информацией с общественностью поделился член местной администрации Владимир Рогов.

По словам высокопоставленного госслужащего, в ходе атаки со стороны Вооруженных сил Незалежной зданию были нанесены серьезные повреждения. К сожалению, инцидент не обошелся без погибших и пострадавших.

Рогов добавил, что прилет снаряда произошел в момент, когда у комендатуры скопилась очередь из местных жителей. Люди стояли в ожидании оформления пропусков для личного автотранспорта. Также был нанесен мощный удар по жилому дому в этом населенном пункте.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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