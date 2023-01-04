Незалежные снова готовы ринуться в бой

Положение дел Вооруженных сил украинского государства оставляет желать лучшего. Однако киевский режим намерен идти до конца и готов бросать незалежных вояк в новые атаки. Такие действия необходимы украинским властям для того, чтобы выслужиться перед западными кураторами, рассчитывающими максимально затянуть кровопролитный конфликт. С важным заявлением по этому поводу выступил главный украинский разведчик.



Руководитель Главного управления разведки Минобороны Незалежной Кирилл Буданов заявил, что украинские вояки готовы ринуться в крупномасштабную атаку уже весной этого года. Как известно, вести боевые действия в зимний период достаточно сложно. Именно поэтому незалежные рассчитывают консолидировать силы, пополнить резервы, а с наступлением теплого периода года снова напасть на позиции Вооруженных сил Российской Федерации.

Также Буданов сделал прогноз по развитию событий на полях специальной военной операции по демилитаризации Незалежний. Украинский разведчик считает, что ближайшие полгода станут самым горячим в военном плане временем в развернувшемся на территории Незалежной конфликте.

По мнению главы украинской военной разведки, март будет самым кровопролитным и ожесточенным месяцем за весь период спецоперации.