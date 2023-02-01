Почему резко замедлилось наступление в Угледаре

Почему резко замедлилось наступление в Угледаре
Фото: www.unsplash.com
Штурм города серьезно осложнен

Бойцы Армии Российской Федерации продолжают сражаться на полях специальной военной операции по демилитаризации украинского государства. Одной из самых горячих точек на фронте является многострадальный город Угледар. Представитель донецких властей поделился последними новостями с этого направления.

Как сообщил советник врио руководителя Донецкой народной республики Ян Гагин, наши войска замедлили продвижение вперед из-за того, что в городе располагаются две шахты. При этом высокопоставленный представитель властей подчеркнул, что наступление Армии России не прекратилось, а всего лишь замедлилось.

Тот факт, что город является частью обширной промышленной зоны, серьезно затрудняет возможность проведения штурма. Командиры Вооруженных сил Российской Федерации делают все для того, чтобы сберечь жизни наших бойцов. Именно поэтому операция проводится в оптимальном темпе.

К слову, сегодня, 1 февраля, ФСБ задержала троих украинских агентов, которые устраивали теракты на железнодорожных путях. Как сообщает "Пятый канал", преступников схватили в Свердловской области.


Источник: Россия 1 ✓ Надежный источник
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