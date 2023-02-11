WarGonzo сообщил о продвижении ЧВК "Вагнер" в Красной Горе севернее Бахмута

Отряды "вагнеровцев" атакуют на Бахмутском направлении, тесня ВСУ в населенных пунктах Красная Гора и Парасковиевка. Об этом информируют авторы Telegram-канала WarGonzo.

Согласно сведениям ресурса, "музыканты" вошли в юго-восточную часть Парасковиевки и наступают в восточной части поселка Красная Гора. Также ведутся действия по взятию под контроль Ивановского.

"К юго-западу от Бахмута ЧВК "Вагнер" продолжает штурмовые действия у Ивановского. У этого ключевого для обеих сторон населенного пункта идут ожесточенные бои. "Оркестранты" атакуют и на восточных окраинах самого Бахмута. ВСУ удерживают позиции. А к югу украинские войска оказались в критическом положении. ЧВК "Вагнер" уже в юго-восточной части Парасковиевки. Также она ведет штурмовые действия на восточных окраинах Красной Горы. Частично под контролем "музыкантов" северо-западная часть поселка. А к северу от Соледара они атакуют в направлении Федоровки. ВСУ удерживают позиции", — написано в публикации WarGonzo.

Ранее публицист Владислав Угольный сообщил, что подразделения ЧВК "Вагнер" нащупали слабый участок ВСУ. Располагается он западнее населенного пункта Благодатное.