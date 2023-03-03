Что ждет россиян после экстренного заседания Совбеза: мнение эксперта

Что ждет россиян после экстренного заседания Совбеза: мнение эксперта
Фото: kremlin.ru
Путин может принять важное для многих граждан решение

Внеочередное заседание российского Совета Безопасности пройдет за закрытыми дверями. Предварительно темы предстоящей встречи не раскрываются, однако известно, что членов соберут в свете произошедшего в Брянской области теракта. Политолог Георгий Федоров раскрыл, какие темы может поднять президент России.

В беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" он отмел ранее курсирующую идею в СМИ о вероятном объявлении войны Украине. Эксперт отметил, что даже если решение будет принято, на Совбезе его не анонсируют.

"К тому же, объявление войны влечет за собой определенные социальные обязательства, введение военного положения и прочие нюансы", – напомнил он.

Федоров считает, что более вероятно по итогам заседания введение режима КТО в регионах, которые в последнее время чаще всего подвергались атакам. 

В первую очередь, по его словам, во время встречи постоянных членов Совбеза Владимир Путин затронет тему безопасности страны, а также обсудит, какой адекватный ответ должен последовать после провокаций. Он допускает, что могут быть разработаны меры по превентивному уничтожению угроз российским регионам, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Источник: Подмосковье сегодня ✓ Надежный источник
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