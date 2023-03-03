Три слова Путина после теракта в Брянской области напрягли украинского эксперта

Три слова Путина после теракта в Брянской области напрягли украинского эксперта
Фото: соцсети
Лидер сделал важное предупреждение Киеву

Президент России Владимир Путин после теракта в Брянской области выступил с важным заявлением. Он указал, что именно эти люди хотят лишить страну ее исторической памяти, истории и традиций. Украинский политолог Василь Вакаров утверждает, что лидер сказал еще три важных слова, из-за которых его "рвет на части" от тревоги. 

Эксперт напомнил, что глава выступил с заявлением "Мы их дожмем", при этом побивая указательным пальцем по столу. При этом он отметил, что украинская сторона восприняла это как "перемогу", открестившись от какого-либо участия в подготовке теракта. Политогол считает, что сейчас Киев пытается предугадать реакцию Москвы на произошедшее, делая осторожные заявления.

"Могу только предположить, каков будет ответ. Так же, как по Крымскому мосту, и дальше. Вы меняете тактику. <...> Помню это его выражение: "Мы и в сортире их замочим". Он сегодня точно так же стучал пальцем и говорил, не настолько жестко, но эмоции передавались те же", – отметил аналитик.

По словам Вакаров, если Россия отправит на Украину своих диверсантов, то они наверняка дойдут о западных областей и "пошумят там". 

Источник: Экономика Сегодня ✓ Надежный источник
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