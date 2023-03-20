Путин оставил скрытые послания Западу в Мариуполе

Путин оставил скрытые послания Западу в Мариуполе
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Президент показал, что ждет преступников

Коалиция западных государств продолжает накачивать киевский режим смертоносным оружием. Многие понимают, что конфликт разгорелся не между Москвой и Киевом, а между Западом и Россией. Недавний визит российского главнокомандующего в Мариуполь должен вызвать особое внимание в Европе и США.

В этом уверен представитель запорожских властей Владимир Рогов. Высокопоставленный госслужащий считает, что Владимир Владимирович оставил своим западным "коллегам" несколько "пасхалок".

Так, глава российского государства неспроста посетил главный зал мариупольской филармонии, убежден Рогов. Именно это пространство предназначено для открытого трибунала над незалежными боевиками и нацистами.

Член администрации Запорожской области считает, что таким образом Владимир Владимирович показал Западу: зал для суда готов, есть трибуна для обвинения, места для адвокатов. Также Рогов отдельно подчеркнул, что все военные преступники понесут строгое наказание за свои злодеяния.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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