Китай нашел способ помочь России в спецоперации

Пекин будет делать это обходными путями

Китай и Россия ведут секретные переговоры с Ираном о пополнении запасов республики ключевым химическим соединением, используемым для приведения в движение баллистических ракет, пишет Politico. Шаг станет явным нарушением санкций ООН, однако даст возможность Пекину помочь Москве в проведении спецоперации.

Источники утверждают, что Тегеран сейчас ведет переговоры с представителями российского и китайского правительств, а также государственным производителем химикатов в России о приобретении большого количества перхлората аммония.

Какие именно объемы Иран планирует закупить – неизвестно. Однако дипломаты полагают, что этого точно хватит для производства тысяч ракет, которые в перспективе могут быть задействованы в СВО на Украине.

Журналисты издания отметили, что во время недавнего визита Си Цзиньпина в Москву он, несмотря на отказ открыто поддерживать спецоперацию, показал полную приверженность России. При этом США неоднократно предупреждали, что примут меры против Китая если он окажет российской стороне помощь – пока не ясно, на что именно готовы пойти в Вашингтоне и какие последствия могут быть.

Напряжение в отношениях между китайцами и американцами также провоцирует ситуация с Тайванем. Накануне военные острова зафиксировали приближение более 90 самолетов, которые входят в состав ВС Китая, сообщает телеканал "360".

В Киеве, в свою очередь, утверждают, что у Пекина нет юридических прав на остров, поддерживая американскую риторику, передает "Свободная пресса".