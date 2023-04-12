Решение Путина по Украине удивило ЦРУ

Президент уже отдал приказ

Давление на Россию, которое западные государства оказали после начала спецоперации на Украине, должно было оказать эффект на российское руководство. Однако в ЦРУ признают, что к каким-то весомым результатам это так и не привело. Президент России Владимир Путин считает, что сможет сокрушить Запад и Украину, утверждает директор разведуправления Билл Бернс.

На этом фоне российский лидер принял решение, которое вызвало ЦРУ удивление.

"Вместо того, чтобы отступить, он удвоил свои усилия", – выпалил Бернс.

По его словам, Путин ошибается в своих суждениях, как и в начале спецоперации, ожидая, что Киев падет в считанные дни. Он уверен, что в 2023 году Россия не сможет полностью освободить Донбасс, поэтому конфликт затянется.

При этом начальник ЦРУ выразил мнение, что на данном этапе конфронтации российская сторона несерьезно относится к переговорам, поэтому приблежать их придется на поле боя, а не посредством дипломатии.

Бернс уверяет, что даже после утечки секретных данных США продолжат обмениваться с Украиной разведывательной информацией. Хотя он и отмечает, что произошедшее является "очень досадным" событием, передает Общественная служба новостей.