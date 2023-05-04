Песков описал реакцию Путина при атаке украинских беспилотников на Кремль

Вопиющая провокация поразила весь мир

В администрации российского лидера уже подчеркнули, что считают вчерашнее нападение украинских боевиков на Кремль попыткой покушения на жизнь главнокомандующего страны Владимира Путина. Официальный представитель администрации Дмитрий Песков рассказал, как наш президент повел себя в экстренной ситуации.



Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Владимир Владимирович обладает небывалой выдержкой – даже в самых сложных ситуациях он ведет себя спокойно и четко раздает команды подчиненным.

Даже выходящая за гранью разумного попытка Вооруженных сил Незалежной ударить по Красной площади не сумела вывести президента из равновесия. Он быстро оценил ситуацию и дал необходимые распоряжения своей команде, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Песков особо отметил, что в любой ситуации наш президент собран, рационален в оценках и способен эффективно работать даже в таких условиях.

"В этом плане ничего нового не произошло", – лаконично отметил голос Кремля.

Напомним, ранее в российском МИД подчеркнули, что Москва ответит на провокацию Киева в соответствии с оценкой уровня угрозы, передает телеканал "360".