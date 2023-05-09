Путин послал Киеву тревожный сигнал во время Парада Победы в Москве

Путин послал Киеву тревожный сигнал во время Парада Победы в Москве
Фото: kremlin.ru
Эксперты расшифровали речь президента

Во время празднования Дня Победы на Красной площади Владимир Путин выступил с торжественной речью. Во многом она касалась проблем противостояния с Западом и российской спецоперации. Эксперты при этом обратили внимание, что президент сделал заявление, которое можно рассматривать как тревожный сигнал для Киева. Об этом в своем Telegram написал российский политический деятель Егор Холмогоров.

Незадолго до конца своего выступления Путин произнес несколько ключевых имен из российской истории. 

"Мы с вами стоим на Красной площади, на земле, которая помнит дружинников Юрия Долгорукого и Дмитрия Донского, ополченцев Минина и Пожарского, воинов Петра Великого и Кутузова, парады 1941 и 1945 годов", – сказал лидер.

Холмогоров считает, что упоминание Долгорукого было сделано не просто так – он отметил, что основатель Москвы в свое время трижды захватил Киев. 

"Пассаж в целом рифмуется со сталинской речью на параде 1941-го", – подытожил он.

Отдельно эксперт обратил внимание на то, что Путин в своей речи не произносил сочетание "киевский режим". 

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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