Пригожин написал личное обращение к Шойгу

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В настоящее время подразделения "Вагнера" удерживают под контролем порядка 95% Бахмута (Артемовск). Однако, несмотря на достижения российских подразделений, противник смог предпринять несколько успешных контратак. Об этом сообщил глава ЧВК Евгений Пригожин в своем личном письменном обращении к главе Минобороны Сергею Шойгу.
Он обратился к министру с просьбой прибыть в город, чтобы оценить сложившуюся на поле боя обстановку.
"Заранее благодарен, рассчитываю на Ваше согласие", – написал Пригожин.
Украинская сторона утверждает, что за минувшие сутки им удалось продвинуться на 2 км на Бамутовском направлении. Такое заявление делала замминистра обороны Украины Анна Маляр.
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