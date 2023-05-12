Пригожин написал личное обращение к Шойгу

Пригожин написал личное обращение к Шойгу
Фото: Pool /Wagner Group/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Глава ЧВК сообщил об успешном наступлении ВСУ

В настоящее время подразделения "Вагнера" удерживают под контролем порядка 95% Бахмута (Артемовск). Однако, несмотря на достижения российских подразделений, противник смог предпринять несколько успешных контратак. Об этом сообщил глава ЧВК Евгений Пригожин в своем личном письменном обращении к главе Минобороны Сергею Шойгу. 

Он обратился к министру с просьбой прибыть в город, чтобы оценить сложившуюся на поле боя обстановку. 

"Заранее благодарен, рассчитываю на Ваше согласие", – написал Пригожин.

Украинская сторона утверждает, что за минувшие сутки им удалось продвинуться на 2 км на Бамутовском направлении. Такое заявление делала замминистра обороны Украины Анна Маляр. 

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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