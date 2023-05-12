Пригожин написал личное обращение к Шойгу

Глава ЧВК сообщил об успешном наступлении ВСУ

В настоящее время подразделения "Вагнера" удерживают под контролем порядка 95% Бахмута (Артемовск). Однако, несмотря на достижения российских подразделений, противник смог предпринять несколько успешных контратак. Об этом сообщил глава ЧВК Евгений Пригожин в своем личном письменном обращении к главе Минобороны Сергею Шойгу.

Он обратился к министру с просьбой прибыть в город, чтобы оценить сложившуюся на поле боя обстановку.

"Заранее благодарен, рассчитываю на Ваше согласие", – написал Пригожин.

Украинская сторона утверждает, что за минувшие сутки им удалось продвинуться на 2 км на Бамутовском направлении. Такое заявление делала замминистра обороны Украины Анна Маляр.