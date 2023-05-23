Путин выступит по поводу атаки ДРГ на Белгородскую область - СМИ

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Президент России Владимир Путин может выступить на совещании Совета безопасности, уделив внимание атаке диверсионной группы, проникшей с Украины в Белгородскую область. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Как отмечает источник, совещание пройдет 26 мая. В ряде источников утверждается, что в Кремле "ожидают" затрагивание указанной темы президентом на совещании Совбеза.
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