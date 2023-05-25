Раскрыта месть России в случае покушения на Путина

Москва предпримет зеркальные действия

Украинская сторона утверждает, что российский президент Владимир Путин является "целью номер один" для разведки. Они ищут любые способы и лазейки, чтобы устранить лидера. В Кремле отметили, что такие заявления являются подтверждением, что начало СВО было оправданным. Президентская служба безопасности отлично "знает свою работу", указал пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Политолог Андрей Максимов считате, что Москва давно готова к подобным провокациям со стороны Киева.

"У нас есть аналогичные решения для подобных ситуаций. Упреждающий удар мы допускать не будем, но в случае, если кто-то всерьез перейдет от слов к делу, все будет зеркально", – заявил он в беседе с "Пятым каналом".

Эксперт подчеркнул, что в случае гипотетической угрозе жизни президента в арсенале России всегда имеется ядерное оружие.