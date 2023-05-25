Раскрыта месть России в случае покушения на Путина

Раскрыта месть России в случае покушения на Путина
Фото: Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Москва предпримет зеркальные действия

Украинская сторона утверждает, что российский президент Владимир Путин является "целью номер один" для разведки. Они ищут любые способы и лазейки, чтобы устранить лидера. В Кремле отметили, что такие заявления являются подтверждением, что начало СВО было оправданным. Президентская служба безопасности отлично "знает свою работу", указал пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Политолог Андрей Максимов считате, что Москва давно готова к подобным провокациям со стороны Киева. 

"У нас есть аналогичные решения для подобных ситуаций. Упреждающий удар мы допускать не будем, но в случае, если кто-то всерьез перейдет от слов к делу, все будет зеркально", – заявил он в беседе с "Пятым каналом". 

Эксперт подчеркнул, что в случае гипотетической угрозе жизни президента в арсенале России всегда имеется ядерное оружие.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Польша решила свергнуть Лукашенко военным путем

Республика подготавливает военных

Шойгу дал обещание россиянам после белгородской диверсии

Москва намерена жестко реагировать на подобные инциденты

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей