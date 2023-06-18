Путин послал Зеленскому мирный сигнал

Эксперты расшифровали жест лидера

В минувшую субботу президент Владимир Путин встретился с африканской делегацией в Санкт-Петербурге, где показал договор между Россией и Украиной по мирному урегулированию конликта, составленный во время переговоров в Стамбуле. Политолог Юрий Светов считает, что так глава поставил точку в том, какая из сторон действительно не хочет прекращать конфронтацию.

По его словам, Путин наглядно продемонстрировал, что именно Украина во главе с Западом отказывается от мирного урегулирования. И то, что глава раскрыл карты, также можно рассматривать как сигнал, что Москва готова к миру, но если российскую сторону будут уважать.

При этом эксперт отметил, что западная и украинская стороны все же подписали договор, но сразу после этого от своих обязанностей отказались.

"В очередной раз было продемонстрировано, как это было на примере Минских соглашений, нормандского договора, то, что выполнять взятые на себя обязательства ни Украина, ни ее союзники не собираются", – заключил эксперт.