Средствами ПВО уничтожены четыре летевших в сторону Москвы БПЛА — Собянин

Средствами ПВО уничтожены четыре летевших в сторону Москвы БПЛА — Собянин
Фото: www.unsplash.com
Противник продолжает нападать на российские регионы

Украинская армия предприняла очередную попытку атаковать главный город нашей страны. На Москву намеревались напасть несколько беспилотников. Однако российские ПВО справились с поставленной перед ними задачей и уничтожили технику противника. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Силами ПВО Минобороны отражена атака четырех беспилотников, летевших на Москву", – написал глава города в своем Telegram-канале.

Он также сообщил, что эксперты профильных служб устанавливают все детали произошедшего на месте крушения обломков.

Источник: Telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина ✓ Надежный источник

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