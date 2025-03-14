Средствами ПВО уничтожены четыре летевших в сторону Москвы БПЛА — Собянин

Противник продолжает нападать на российские регионы

Украинская армия предприняла очередную попытку атаковать главный город нашей страны. На Москву намеревались напасть несколько беспилотников. Однако российские ПВО справились с поставленной перед ними задачей и уничтожили технику противника. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Силами ПВО Минобороны отражена атака четырех беспилотников, летевших на Москву", – написал глава города в своем Telegram-канале.

Он также сообщил, что эксперты профильных служб устанавливают все детали произошедшего на месте крушения обломков.