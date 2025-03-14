Средствами ПВО уничтожены четыре летевших в сторону Москвы БПЛА — Собянин

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Украинская армия предприняла очередную попытку атаковать главный город нашей страны. На Москву намеревались напасть несколько беспилотников. Однако российские ПВО справились с поставленной перед ними задачей и уничтожили технику противника. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Силами ПВО Минобороны отражена атака четырех беспилотников, летевших на Москву", – написал глава города в своем Telegram-канале.
Он также сообщил, что эксперты профильных служб устанавливают все детали произошедшего на месте крушения обломков.
Каждый шаг нашего президента подвергается детальному анализу
Он подчеркнул, что в первую очередь нужно прекратить огонь