Массированная атака дронов ВСУ на Россию: подробности

Массированная атака дронов ВСУ на Россию: подробности
Фото: АГН "Москва"
Несколько домов получили повреждения

Несколько десятков украинских беспилотников совершили налет на российские территории минувшей ночью. Известно о нескольких повреждениях, о жертвах среди населения на данный момент сведений нет.

Первые сообщения о взрывах появились из Тульской области. По словам очевидцев, они раздались над Тулой и городом Алексин. Яркие вспышки виднелись в нескольких районах, работала система ПВО.

В столичном регионе люди стали сообщать о взрывах примерно в полпервого ночи. Их слышали в Михнево, Барыбино, Домодедово, Бронницах, Троицке, Подольске. БПЛА летели очень низко и на маленькой скорости. Всего в Подмосковье зафиксировали в небе более 40 украинских дронов, значительную часть из которых удалось сбить.

Также появились сообщения, что после атаки в Зеленограде загорелся технопарк "Элма". Возгорание разошлось на площади 200 квадратов. Информации о пострадавшем нет.

Над городом Дубна было слышно около 15 взрывов – работала система ПВО. В Чехове после ударов повреждены три жилых дома, пострадавших нет. Два жилых дома получили повреждения в Брянске. В Калужской области зафиксировали 15 беспилотников, которые удалось сбить. Однако обломки одного из них попали на крышу жилого дома. В Смоленской области подавили 11 дронов.

На данный момент все ограничения на полеты в столичных аэропортах "Внуково", "Домодедово", "Шереметьево" и "Жуковском" сняты. Всего, по данным Минобороны РФ, над Россией было уничтожено и перехвачено 296 БПЛА.

Источник: SHOT

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