Найдена необычная польза темного шоколада

Продукт влияет на работу сердца и кровеносной системы

Ученые смогли выяснить новые свойства темного шоколада, которые благоприятно сказываются на здоровье. Специалисты Шаосинского Университета в Китае узнали, что если человек употребляет этот продукт, то риск развития эссенциальной гипертонии у него будет ниже. Об этом сообщает портал Ридлайф.ру.

К таким выводам ученые пришли после изучения почти 65 тысяч участников исследования. Они получили информацию о том, какой шоколад предпочитает употреблять испытуемый, а затем сравнили информацию с данными о сердечно-сосудистых болезнях.

Оказалось, что при употреблении темного шоколада люди реже страдают гипертонией, а также венозной тромбоэмболией. Связи с другими сердечными болезнями они не нашли.