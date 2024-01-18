Мигрень может приводить к проблемам с кишечником

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Люди, которые страдают от мигрени, чаще заболевают кишечными недугами. К такому выводу пришли корейские ученые из Сеульского национального университета после проведенного анализа, сообщает портал Ридлайф.ру.
Исследователи просмотрели данные более 10 млн человек и выяснили, что при наличии мигрени риск развития воспалительных болезней кишечника был выше 1,3 раза. Например, это могли быть болезнь Крона или язвенный колит.
На фоне таких данных ученые планируют более внимательно изучить связь между мозговыми и кишечными болезнями.
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