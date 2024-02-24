Как улучшить работу мозга

Полезным советом поделилась врач

Острый ум, хорошая память и быстрая реакция – это то, о чем мечтает каждый человек. Наверное, вы чувствовали, что иногда ваш мозг находится в тонусе, задачи решаются быстрее, а от внимания не скрывается ни один нюанс. Когда мозг работает на всю мощность, жизнь выглядит ярче, а цели достигаются быстрее.



Эндокринолог Зухра Павлова рассказала, как с помощью питания можно повлиять на работу мозга. Эксперт сообщила, что в этом вопросе важную роль играет первый прием пищи. Специалист рассказала об эксперименте, в котором участвовали десятки женщин.



Одну группу кормили белковым завтраком, другой давали блюда с высоким содержанием углеводов, а третья завтрак пропускала. В итоге тесты на концентрацию внимания продемонстрировали, что насыщенный белками завтрак помогает лучше усваивать информацию и благотворно влияет на работу мозга. Так что по утрам лучше уделять внимание продуктам с высоким содержанием белка.

