Как улучшить работу мозга

Как улучшить работу мозга
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Полезным советом поделилась врач

Острый ум, хорошая память и быстрая реакция – это то, о чем мечтает каждый человек. Наверное, вы чувствовали, что иногда ваш мозг находится в тонусе, задачи решаются быстрее, а от внимания не скрывается ни один нюанс. Когда мозг работает на всю мощность, жизнь выглядит ярче, а цели достигаются быстрее.

Эндокринолог Зухра Павлова рассказала, как с помощью питания можно повлиять на работу мозга. Эксперт сообщила, что в этом вопросе важную роль играет первый прием пищи. Специалист рассказала об эксперименте, в котором участвовали десятки женщин.

Одну группу кормили белковым завтраком, другой давали блюда с высоким содержанием углеводов, а третья завтрак пропускала. В итоге тесты на концентрацию внимания продемонстрировали, что насыщенный белками завтрак помогает лучше усваивать информацию и благотворно влияет на работу мозга. Так что по утрам лучше уделять внимание продуктам с высоким содержанием белка.

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