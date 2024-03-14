Диетолог Пичугина назвала полезную начинку для блинов на Масленицу

Диетолог назвала идеальную начинку для блинов на Масленицу
Фото: www.unsplash.com
В период Масленицы это угощение появляется в каждой семье

Масленичная неделя в самом разгаре, а это значит, что российские хозяйки активно готовят блины, внося разнообразие в праздничное меню за счет необычных рецептов и разных начинок. Блины – традиционное для нашей страны блюдо, однако назвать его полезным для здоровья сложно. Известный российский диетолог Инна Пичугина рассказала, какую начинку лучше всего выбрать для блинчиков, чтобы сделать их полезным продуктом.

В первую очередь, нужно обратить внимание на то, что традиционные сладкие наполнители для блинов в виде сгущенки, меда или варенья заметно повышают калорийность блюда, что вредно не только для фигуры, но и для здоровья в целом. Так что такого вида начинки следует по максимуму сократить. Также лучше не класть в сами блины слишком много сахарного песка, это опять же делает продукт более вредным.

Как подчеркнула внештатный врач-диетолог Минздрава Московской области, лучше всего наполнить блинчики нежирным творогом, рыбкой или икрой. Такие продукты отличаются низкой калорийностью, при этом отлично насыщают организм, а значит помогут избежать переедание.

Для разнообразия в блинчики также можно положить любимые фрукты или ягоды. Отличным вариантом будет сделать грибную или овощную начинку. Так угощение станет не только вкусным, но и полезным для здоровья.

К слову, ранее "Утро.ру" рассказывало, что нельзя делать на Масленицу. Некоторые действия находятся под строгим запретом.

Источник: Минздрав Московской области ✓ Надежный источник

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