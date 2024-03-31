Врач заявил, что громкая музыка в наушниках приводит к частичной потере слуха

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Некоторые люди не представляют себе жизнь без постоянно играющей в наушниках музыки. Очень многие слушают любимые мелодии в пути на работу, во время занятий спортом, на прогулке и даже находясь дома. Однако такое пристрастие может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Профильные специалисты предостерегают людей от злоупотребления громкими звуками.
Так, отоларинголог, хирург Даниил Сумароков отметил, что если постоянно слушать музыку в наушниках, при этом включая максимальную громкость, можно навредить слуху. Разумеется, говорить о наступлении глухоты не приходится, однако проблемы вполне могут появиться.
Громкая музыка влияет на здоровье также, как работа в шумном цехе. С течением времени острота слуха может снизиться, что приведет к большому дискомфорту и падению уровня жизни. Врач посоветовал аккуратно относиться к прослушиванию музыки и всегда выставлять умеренную громкость в наушниках.
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