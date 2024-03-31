Врач заявил, что громкая музыка в наушниках приводит к частичной потере слуха

Как любимая музыка может подорвать здоровье
Фото: www.unsplash.com
Врачи предостерегают меломанов

Некоторые люди не представляют себе жизнь без постоянно играющей в наушниках музыки. Очень многие слушают любимые мелодии в пути на работу, во время занятий спортом, на прогулке и даже находясь дома. Однако такое пристрастие может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Профильные специалисты предостерегают людей от злоупотребления громкими звуками.

Так, отоларинголог, хирург Даниил Сумароков отметил, что если постоянно слушать музыку в наушниках, при этом включая максимальную громкость, можно навредить слуху. Разумеется, говорить о наступлении глухоты не приходится, однако проблемы вполне могут появиться.

Громкая музыка влияет на здоровье также, как работа в шумном цехе. С течением времени острота слуха может снизиться, что приведет к большому дискомфорту и падению уровня жизни. Врач посоветовал аккуратно относиться к прослушиванию музыки и всегда выставлять умеренную громкость в наушниках.

Источник: Клопс ✓ Надежный источник

В Чехии забились в панике из-за "подарка" Путину на Украине

Ситуация выходит из-под контроля Запада

Передачу Владимира Соловьева снимают с эфира

Такое решение приняли из-за оскорбительного содержания шоу

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей