Назван худший для здоровья завтрак

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Первый прием пищи – важнейшая составляющая нового дня. Именно завтрак позволяет нам зарядиться энергией для того, чтобы в течение дня справляться с рабочими задачами и решать возникающие проблемы. Диетологи подчеркивают, что этот прием пищи является самым важным и должен быть правильно сбалансированным.
Известный российский диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова обратила внимание на одно популярное утреннее блюдо, которое, по ее мнению, является худшим вариантом завтрака. Речь идет о любимой многими яичнице с сосисками.
Специалист отметила, что жирная, жареная пища самым негативным образом влияет на состояние здоровья. Такое питание повышает уровень холестерина, может вызвать проблемы с сердцем и сосудами. Кроме того, это приводит к ожирению, а в будущем может стать причиной развития деменции. Эксперт посоветовала начинать день с правильных продуктов, больше внимания уделять рыбе, овощам, фруктам и зелени.
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