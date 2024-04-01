Врач Макиша рассказала, что употребление малинового киселя снижает давление

Назван способ снизить давление без таблеток
Фото: www.unsplash.com
Многие стараются уменьшить потребление медикаментов

С возрастом практически каждый человек сталкивается с такой неприятной проблемой, как скачки давления. Когда этот показатель резко повышается, человек начинает испытывать головокружение, боль в висках и тошноту. Как оказалось, некоторые продукты способны помочь организму в этой неприятной ситуации.

Известные российский врач-диетолог Марина Макиша поделилась полезным для здоровья советом. Медицинский эксперт сообщила, что снизить артериальное давление помогает регулярное употребление малинового киселя. Этот вкусный и полезный напиток способен помочь людям, страдающим от неприятных перепадов давления.

Впрочем, эксперт отдельно отметила, что напиток, как и любые другие продукты, не способен заменить гипертоникам медикаменты. Если у человека есть проблемы с давлением, в первую очередь, он должен обратиться к врачу, который даст необходимые рекомендации и назначит лечение. Малиновый кисель станет приятным дополнением в борьбе с повышенным давлением.

Источник: О самом главном ✓ Надежный источник

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