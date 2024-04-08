Врач Евдокименко посоветовал действенный способ снизить давление

Многие россияне страдают от гипертонии

Люди, которые сталкивались с проблемами с давлением, хорошо знают, что этот недуг может заметно снизить качество жизни. Из-за повышенного давления человека чувствует слабость, быстро устает, бывает раздражительным и тревожным. Кроме того, его может тошнить, часто болит голова, даже возможны обмороки.



Практикующий врач-ревматолог, невролог, академик АМТН РФ, автор книг о здоровье Павел Евдокименко поделился дельным советом о том, как снизить давление без медикаментов. Эксперт призвал обратить внимание на гирудотерапию. Речь идет об использовании пиявок в медицинских целях.

Эксперт подчеркнул, что пиявки не только высасывают кровь из пациента, но и впрыскивают в тело очень полезные вещества. В частности, речь идет о таких ферментах, как гирудин, бделлины, элгины, дестабилазный комплекс и другие вещества. Эти компоненты помогают укрепить здоровье, благотворно влияют на работу организма и отлично зарекомендовали себя в вопросах нормализации давления.