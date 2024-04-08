Врач Беляева предупредила россиян об опасности шашлыка

Скоро стартует сезон поездок на природу

Выезд большой компанией на озеро или в лес – традиционное для россиян развлечение. С приходом весны стартует сезон пикников, которые редко обходятся без вкусных, ароматных шашлыков. Однако это популярное блюдо может быть весьма опасным для здоровья.



Врач общей практики Мария Беляева предупредила россиян о негативных последствиях частого употребления шашлыков. В первую очередь, эксперт обратила внимание на то, что слишком зажаренная корочка мяса может нанести удар по здоровью. В ней содержатся канцерогены, которые при накоплении в организме способны вызвать онкологические заболевания. От такой корочки лучше избавиться.

Также важно следить, чтобы мясо было хорошо запеченным. В сыром продукте могут остаться личинки паразитов, которые вызовут серьезные проблемы в работе желудочно-кишечного тракта. Также важно избегать переедания. Шашлыки – тяжелая пища, баловать себя такими блюдами слишком часто нельзя.