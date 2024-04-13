Врач Антонов указал на опасность для водителей во время пробок

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Каждый владелец личного автомобиля сталкивался с ситуацией, когда ему приходилось подолгу простаивать в длинных пробках. Иногда такое "удовольствие" растягивается на несколько часов. Оказалось, что подобное времяпрепровождение не только сильно раздражает, но и может нанести серьезный урон здоровью.
Терапевт Максим Антонов сообщил, что в первую очередь страдает опорно-двигательная система. Из-за пробок человек вынужден долгое время находиться в неудобной позе. В итоге могут начаться проблемы с кровообращением, также серьезно страдает нервная система.
Для того чтобы минимизировать негативные последствия вынужденного нахождения в пробках, следует вести в целом активный образ жизни. Очень важно давать телу физическую нагрузку, заниматься спортом, много гулять и дышать свежим воздухом. Разумеется, также нельзя забывать о правильном, сбалансированном питании.
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