Врач Антонов указал на опасность для водителей во время пробок

Здоровье автолюбителей может серьезно пострадать

Каждый владелец личного автомобиля сталкивался с ситуацией, когда ему приходилось подолгу простаивать в длинных пробках. Иногда такое "удовольствие" растягивается на несколько часов. Оказалось, что подобное времяпрепровождение не только сильно раздражает, но и может нанести серьезный урон здоровью.



Терапевт Максим Антонов сообщил, что в первую очередь страдает опорно-двигательная система. Из-за пробок человек вынужден долгое время находиться в неудобной позе. В итоге могут начаться проблемы с кровообращением, также серьезно страдает нервная система.

Для того чтобы минимизировать негативные последствия вынужденного нахождения в пробках, следует вести в целом активный образ жизни. Очень важно давать телу физическую нагрузку, заниматься спортом, много гулять и дышать свежим воздухом. Разумеется, также нельзя забывать о правильном, сбалансированном питании.