Врачи раскрылии главные секреты для долголетия

Всего есть пять доступных всем правил

Существует несколько правил повседневной жизни, которые могут способствовать качественному долголетию. Врачи говорят, что основные секреты кроятся в том, как человек относится к своему питанию, вредным привычкам, сну, физической и социальной активности.

В питании обязательно должны присутствовать овощи и фрукты – примерно 400 граммов в сутки. Также нужно есть рыбу – не менее двух раз в неделю, и не превышать норму потребления соли. Она составляет 5 граммов в день.

Далее важно отказаться от курения и излишнего употребления алкоголя. Сон должен составлять 7-9 часов в день, чтобы поддерживать жизнедеятельность организма в норме. Также важно заниматься физической нагрузкой – 150-300 минут в неделю умеренной активностью, а еще около двух часов – интенсивной.

И последнее – нужно поддерживать социальные контакты. Доказано, что изоляция повышает риск преждевременной смерти на 26%.