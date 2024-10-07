Врачи раскрылии главные секреты для долголетия

Раскрыты простые способы продлить себе жизнь
Фото: freepik.com
Всего есть пять доступных всем правил

Существует несколько правил повседневной жизни, которые могут способствовать качественному долголетию. Врачи говорят, что основные секреты кроятся в том, как человек относится к своему питанию, вредным привычкам, сну, физической и социальной активности.

В питании обязательно должны присутствовать овощи и фрукты – примерно 400 граммов в сутки. Также нужно есть рыбу – не менее двух раз в неделю, и не превышать норму потребления соли. Она составляет 5 граммов в день.

Далее важно отказаться от курения и излишнего употребления алкоголя. Сон должен составлять 7-9 часов в день, чтобы поддерживать жизнедеятельность организма в норме. Также важно заниматься физической нагрузкой – 150-300 минут в неделю умеренной активностью, а еще около двух часов – интенсивной. 

И последнее – нужно поддерживать социальные контакты. Доказано, что изоляция повышает риск преждевременной смерти на 26%.

Источник: АиФ

Пленный боец ВСУ обратился к главе чеченского спецназа с неожиданной просьбой

Солдат оценил ситуацию, в которой оказался

Одна страна решила отправить солдат воевать с Украиной

Страны могут скоро усилить сотрудничество

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей