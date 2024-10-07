Врачи раскрылии главные секреты для долголетия

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Существует несколько правил повседневной жизни, которые могут способствовать качественному долголетию. Врачи говорят, что основные секреты кроятся в том, как человек относится к своему питанию, вредным привычкам, сну, физической и социальной активности.
В питании обязательно должны присутствовать овощи и фрукты – примерно 400 граммов в сутки. Также нужно есть рыбу – не менее двух раз в неделю, и не превышать норму потребления соли. Она составляет 5 граммов в день.
Далее важно отказаться от курения и излишнего употребления алкоголя. Сон должен составлять 7-9 часов в день, чтобы поддерживать жизнедеятельность организма в норме. Также важно заниматься физической нагрузкой – 150-300 минут в неделю умеренной активностью, а еще около двух часов – интенсивной.
И последнее – нужно поддерживать социальные контакты. Доказано, что изоляция повышает риск преждевременной смерти на 26%.
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