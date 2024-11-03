Врач назвала неожиданные признаки начала деменции

Как правило, на ранних этапах болезнь почти незаметна

Деменции, как правило, подвержены люди старшего возраста. Когнитивные проблемы – довольно распространенный недуг, и чем раньше их удается диагностировать, тем больше шансов, что получится сберечь разум человека на более длительный срок. Врач Алиса Готина рассказала, что может быть первым признаком начала болезни.

При легкой деменции пациенты, как правило, начинают меняться. У них сужается круг общения и интересов, но сохраняется способность ухаживать за собой в повседневной жизни и заниматься бытом. Хотя в некоторых случаях они могут обращаться за помощью в освоении новой информации и решении финансовых дел.

Довольно часто у больного начинают усиливаться некоторые личные качества, появляется агрессивность, апатия, плаксивость. На раннем этапе развития недуга проблемы с памятью сильно не сказываются на качестве жизни человека.

Как говорит врач, если болезнь Альцгеймера удается диагностировать раньше, то это может продлить жизнь до 20 лет при подборе подходящей терапии.