Психолог назвал ежедневные привычки, которые указывают на депрессию

Важно внимательно относится к своему ментальному здоровью

Каждый человек сталкивается в своей жизни с хорошими и плохими периодами, но некоторые ежедневные привычки могут указывать на более плохую ситуацию – депрессию, с которой живут порядка 280 млн человек во всем мире.

Считается, что она представляет собой грусть и истощение, но, по словам экспертов, иногда ментальный недуг приобретает неожиданные формы. Порой, люди не замечают тревожные симптомы или отказываются признавать проблему.

Для депрессии характерны:

постоянное чувство безнадежности,

снижение удовольствия от занятий,

потеря или набор веса,

нарушения сна,

усталость,

ощущение собственной никчемности,

трудности с концентрацией внимания.

Некоторые привычки также могут указывать на развитие недуга.

1. Человек избегает раннего возвращения домой с работы. Для коллег он выглядит трудоголиком, но в действительности его поведение связано с нежеланием остаться одному наедине со своими переживаниями.

2. Человек перестает общаться с коллегами. Самоизоляция, по словам специалистов, является одним из признаков депрессии.

3. Сотрудник пропускает или опаздывает на работу, встречи или не успевает закончить задачу в срок.

4. Появляются проблемы с гневом. Если человека раздражает каждая мелочь на работе, то это может быть тревожным сигналом.

5. Человек теряет интерес к работе, которая ему раньше нравилась.

В этих случаях лучше обратиться за помощью к специалисту, чтобы подтвердить диагноз и подобрать эффективное лечение.