Психолог назвал ежедневные привычки, которые указывают на депрессию

Какие ежедневные привычки указывают на депрессию
Фото: unsplash.com
Важно внимательно относится к своему ментальному здоровью

Каждый человек сталкивается в своей жизни с хорошими и плохими периодами, но некоторые ежедневные привычки могут указывать на более плохую ситуацию – депрессию, с которой живут порядка 280 млн человек во всем мире.

Считается, что она представляет собой грусть и истощение, но, по словам экспертов, иногда ментальный недуг приобретает неожиданные формы. Порой, люди не замечают тревожные симптомы или отказываются признавать проблему.

Для депрессии характерны:

  • постоянное чувство безнадежности,
  • снижение удовольствия от занятий,
  • потеря или набор веса,
  • нарушения сна,
  • усталость,
  • ощущение собственной никчемности,
  • трудности с концентрацией внимания.

Некоторые привычки также могут указывать на развитие недуга. 

1. Человек избегает раннего возвращения домой с работы. Для коллег он выглядит трудоголиком, но в действительности его поведение связано с нежеланием остаться одному наедине со своими переживаниями.

2. Человек перестает общаться с коллегами. Самоизоляция, по словам специалистов, является одним из признаков депрессии.

3. Сотрудник пропускает или опаздывает на работу, встречи или не успевает закончить задачу в срок. 

4. Появляются проблемы с гневом. Если человека раздражает каждая мелочь на работе, то это может быть тревожным сигналом.

5. Человек теряет интерес к работе, которая ему раньше нравилась. 

В этих случаях лучше обратиться за помощью к специалисту, чтобы подтвердить диагноз и подобрать эффективное лечение.

Источник: HuffPost

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