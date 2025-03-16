Психолог назвал ежедневные привычки, которые указывают на депрессию

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Каждый человек сталкивается в своей жизни с хорошими и плохими периодами, но некоторые ежедневные привычки могут указывать на более плохую ситуацию – депрессию, с которой живут порядка 280 млн человек во всем мире.
Считается, что она представляет собой грусть и истощение, но, по словам экспертов, иногда ментальный недуг приобретает неожиданные формы. Порой, люди не замечают тревожные симптомы или отказываются признавать проблему.
Для депрессии характерны:
Некоторые привычки также могут указывать на развитие недуга.
1. Человек избегает раннего возвращения домой с работы. Для коллег он выглядит трудоголиком, но в действительности его поведение связано с нежеланием остаться одному наедине со своими переживаниями.
2. Человек перестает общаться с коллегами. Самоизоляция, по словам специалистов, является одним из признаков депрессии.
3. Сотрудник пропускает или опаздывает на работу, встречи или не успевает закончить задачу в срок.
4. Появляются проблемы с гневом. Если человека раздражает каждая мелочь на работе, то это может быть тревожным сигналом.
5. Человек теряет интерес к работе, которая ему раньше нравилась.
В этих случаях лучше обратиться за помощью к специалисту, чтобы подтвердить диагноз и подобрать эффективное лечение.
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