Диетолог Ширшова раскрыла пользу шампиньонов для пожилых

Недавние исследования привели к неожиданному результату

С возрастом обменные процессы в организме меняются – довольно часто пожилых людей отличает особый запах, который никак не связан с гигиеной. По словам ученых, это происходит из-за окисления кожного сала и накапливания особых веществ из-за проблемы с метаболизмом. Фактически избавиться от этого невозможно.

Однако врач-диетолог Лесли Кении утверждает, что помочь коже чаще меняться может частое употребление грибов. В них обнаружены соединения, которые способствуют обновлению клеток и борьбе с неприятным запахом. Особенно ими богаты шампиньоны и шиитаке.

Поэтому, если есть грибы 3-4 раза в неделю, то "аромат старости" начнет постепенно исчезать. Дополнительную помощь также окажут бобовые, которые способствуют лучшему усвоению грибов. Еще один бонус – будет меньше пахнуть изо рта, а также постельное белье дольше сохранит свежесть.

Готовить из грибов можно что угодно. Например, делать омлеты с их добавлением, запеканки, картошку и мясо.