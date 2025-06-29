Диетолог Ширшова раскрыла пользу шампиньонов для пожилых

Один продукт может избавить пожилых от "запаха старости"
Фото: unsplash.com
Недавние исследования привели к неожиданному результату

С возрастом обменные процессы в организме меняются – довольно часто пожилых людей отличает особый запах, который никак не связан с гигиеной. По словам ученых, это происходит из-за окисления кожного сала и накапливания особых веществ из-за проблемы с метаболизмом. Фактически избавиться от этого невозможно.

Однако врач-диетолог Лесли Кении утверждает, что помочь коже чаще меняться может частое употребление грибов. В них обнаружены соединения, которые способствуют обновлению клеток и борьбе с неприятным запахом. Особенно ими богаты шампиньоны и шиитаке. 

Поэтому, если есть грибы 3-4 раза в неделю, то "аромат старости" начнет постепенно исчезать. Дополнительную помощь также окажут бобовые, которые способствуют лучшему усвоению грибов. Еще один бонус – будет меньше пахнуть изо рта, а также постельное белье дольше сохранит свежесть.

Готовить из грибов можно что угодно. Например, делать омлеты с их добавлением, запеканки, картошку и мясо. 

Источник: Комсомольская правда

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