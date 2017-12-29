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Лукашенко описал "украинских западенцев"

Александр Лукашенко. Фото: wikipedia.org
Президент Белоруссии вспомнил свою молодость и опыт общения с украинцами

Говоря о перспективах развития внешней политики Беларуси в предстоящем году, Лукашенко заявил, что жители западной части Украины вполне приличные люди, просто к ним нужен особый подход.

По словам белорусского лидера, о характере украинцев он прознал еще в молодости во время несения службы в Западном пограничном округе.

"Я так называемых украинских западенцев хорошо узнал. Это очень трудолюбивые, порядочные люди, с которыми надо просто уметь разговаривать", - приводит его слова пресс-служба.

Лукашенко признался, что очень надеется на скорое прекращение в "братской Украине" войны, после которой люди могли бы вернуться к нормальной жизни. Другие страны, в том числе и Белоруссия, должны приложить максимум усилий, чтобы локализовать конфликт внутри Незалежной. Если же он будет разрастаться, то это отразится на многих, добавив Лукашенко.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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