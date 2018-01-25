Фракция ЕР в ГД назвала приоритеты на весеннюю сессию

Здоровье
- Народную медицину признали губительной
- Наращенные ногти ведут к страданиям
- Выход на пенсию убьет разум
Задача по устранению законодательных барьеров диверсификации ОПК, поставленная президентом РФ Владимиром Путиным, станет одним из приоритетов работы фракции «Единой России» в весеннюю сессию Государственной Думы. Об этом заявил первый заместитель руководителя фракции ЕР в ГД по законопроектной деятельности Андрей Исаев.
По его словам, оборонная промышленность – одна из передовых отраслей российской экономики, которая является локомотивом промышленности. "Поэтому необходимо, чтобы сосредоточенные там ресурсы – и человеческие, и технологические, и инновационные – работали на выпуск не только оборонной, но и гражданской продукции, то есть задача диверсификации здесь крайне важна", – отметил Исаев.
Во фракции «Единой России», подчеркнул депутат, есть немало людей, которые до своей депутатской деятельности были связаны с оборонным комплексом.
В свою очередь, заместитель председателя комитета Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, координатор партпроекта «Локомотивы роста» Денис Кравченко подтвердил, что для повышения стабильности экономики страны нужен комплексный подход к развитию оборонного и гражданского производства. «Это должно стать частью работы каждого предприятия ОПК – выполняться на системной основе. Нашим предприятиям необходимо постоянно осуществлять поиск новых рыночных ниш, развивать технологии производства, снижать издержки производства», – отметил Кравченко.
Накануне, 24 января, в ходе посещения Уфимского моторостроительного производственного объединения Владимир Путин обратил внимание на необходимость развития гражданского производства на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. «Надо внимательно проанализировать, какие барьеры, прежде всего, законодательные, препятствуют диверсификации оборонных производств, в том числе при госзакупках, что не позволяет заключать так называемые контракты полного жизненного цикла и так далее. Работа по устранению таких барьеров должна быть проведена уже в весеннюю парламентскую сессию», – заявил президент.
Колебания цен на углеводороды России уже не страшны
Международный олимпийский комитет продолжает закручивать гайки