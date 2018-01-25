Фракция ЕР в ГД назвала приоритеты на весеннюю сессию

В частности, одним из ключевых направлений станет устранение законодательных барьеров диверсификации оборонной промышленности

Задача по устранению законодательных барьеров диверсификации ОПК, поставленная президентом РФ Владимиром Путиным, станет одним из приоритетов работы фракции «Единой России» в весеннюю сессию Государственной Думы. Об этом заявил первый заместитель руководителя фракции ЕР в ГД по законопроектной деятельности Андрей Исаев.



По его словам, оборонная промышленность – одна из передовых отраслей российской экономики, которая является локомотивом промышленности. "Поэтому необходимо, чтобы сосредоточенные там ресурсы – и человеческие, и технологические, и инновационные – работали на выпуск не только оборонной, но и гражданской продукции, то есть задача диверсификации здесь крайне важна", – отметил Исаев.



Во фракции «Единой России», подчеркнул депутат, есть немало людей, которые до своей депутатской деятельности были связаны с оборонным комплексом.

В свою очередь, заместитель председателя комитета Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, координатор партпроекта «Локомотивы роста» Денис Кравченко подтвердил, что для повышения стабильности экономики страны нужен комплексный подход к развитию оборонного и гражданского производства. «Это должно стать частью работы каждого предприятия ОПК – выполняться на системной основе. Нашим предприятиям необходимо постоянно осуществлять поиск новых рыночных ниш, развивать технологии производства, снижать издержки производства», – отметил Кравченко.

Накануне, 24 января, в ходе посещения Уфимского моторостроительного производственного объединения Владимир Путин обратил внимание на необходимость развития гражданского производства на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. «Надо внимательно проанализировать, какие барьеры, прежде всего, законодательные, препятствуют диверсификации оборонных производств, в том числе при госзакупках, что не позволяет заключать так называемые контракты полного жизненного цикла и так далее. Работа по устранению таких барьеров должна быть проведена уже в весеннюю парламентскую сессию», – заявил президент.