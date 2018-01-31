Казахстан рвется к Четвертой промышленной революции

Эксперты обсудили ключевые направления нынешней политики одного из важнейших геополитических и экономических партнеров России

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в начале года объявил своему народу новый курс страны - переход на цифровую экономику. Глава Республики констатировал преодоление последствий мирового кризиса и возврат к росту. Но качественно новый уровень развития государства, уверен Назарбаев, возможен только при условии внедрения достижений так называемой Четвертой промышленной революции.

В своем послании "Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции" Назарбаев выделил 10 основных положений. Акцент был сделан на внедрении новых технологий, развитии ресурсного и человеческого потенциала, повышения эффективности госуправления и транспортной инфраструктуры, а также борьбе с коррупцией.

Новая казахстанская повестка имеет большое значение для России, для которой азиатская страна входит в число наиболее важных партнеров на всем постсоветском пространстве. По крайней мере, в своем регионе уже точно. Поэтому обсудить перспективы Казахстана решили видные российские эксперты - проректор РАНХиГС Андрей Марголин, директор Центра исследований проблем Центральной Азии и Афганистана ИМИ МГИМО Андрей Казанцев, политический обозреватель Аркадий Дубнов, советник президента Торгово-промышленной палаты РФ Георгий Петров и гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Оценивая послание Назарбаева, Андрей Марголин ожидаемо назвал первостепенным развитие человеческого капитала. Ведь успех реализации любой осмысленной стратегии в первую очередь зависит от знаний и умений людей. Ресурсы для преобразований, безусловно, важны, но они на втором месте. Марголин отметил, что на практике шаги в этом направлении уже делаются - на недавнем Гайдаровском форуме было подписано соглашение о сотрудничестве между РАНХиГС и Казахстанской академией государственной службы в Астане. Кроме того, уже стороны вплотную подошли к подготовке совместных образовательных программ.

Многие положения из послания казахстанского главы актуальны и для России, отметил Григорий Петров. Объявленный Назарбаевым курс может служить хорошим примером для нас, тем более что с точки зрения условий для бизнеса Казахстан уже заметно опережает нашу страну. На его взгляд, наиболее важным шагом при реализации стратегии является новая индустриализация, внедрение самых современных технологий.

"Почему мне кажется это (индустриализация) крайне важным? Общий тренд глобальной экономики показал, что постиндустриальное общество начинает изживать себя. Оно принесло еще больше вызовов и противоречий, увеличило разрыв между бедными и богатыми, создало точки бифуркации, которые могут перерасти в серьезные конфликты", - заявил Петров.

Поэтому, по его мнению, в мировой экономике очевиден тренд возврата к промышленному производству и созданию "простого продукта". В контексте российско-казахстанских отношений Петров положительно оценил послание Назарбаева, увидев в нем предпосылки для их укрепления, причем как в двустороннем формате, так и в рамках ЕАЭС.

В свою очередь, Андрей Казанцев похвалил руководство Республики за умение выстраивать грамотную внешнюю политику и отлаженные бюрократические механизмы, благодаря которым в страну потекли инвестиции. Наряду с Россией в экономику Казахстана сегодня вкладываются и Китай, и Европа, за счет чего страна выбилась в лидеры по этому показателю среди стран бывшего СССР.

Также, по мнению Казанцева, Казахстан проводит наиболее последовательную политику в образовании. Однако в этой сфере, по общему мнению экспертов, в стране присутствует общемировая проблема дифференциации школ по их качеству, причем с течением времени разрыв между элитными и общедоступными образовательными учреждениями только увеличивается.

"Специфика этого государства заключается в том, что поставленные цели реализуются", - заключил эксперт.

Политобозреватель Аркадий Дубнов обратил внимание на неприятие многими в России того факта, что Казахстан давно стал самостоятельным суверенным государством, которое "вышло из советских пеленок" и теперь движется по своему пути, в то же время не претендуя на лавры супердержавы. По его словам, такое неадекватное отношение к партнеру особенно было заметно по материалам российских СМИ о недавнем визите казахстанского президента в США. При этом участники дискуссии вспомнили о Китае, с которым Россия относительно недавно вела себя как старший брат, но теперь баланс сил изменился.

Дмитрий Журавлев выразил уверенность, что амбициозный план Назарбаева вывести Республику на новый уровень будет реализован. На вопрос модератора встречи о том, сможет ли наша страна потом перенять этот успешный опыт, эксперт ответил утвердительно, уточнив только, что "придется ужаться с либерализмом" в стране.