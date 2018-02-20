За год депутатам предстоит принять более 50 законов, которые откроют путь к цифровизации страны

Россия выйдет на уровень развитых стран по доле цифровой экономики в ВВП через шесть-семь лет. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Естественно, это произойдет при условии, что страна будет целенаправленно и на всех уровнях заниматься развитием цифровой экономики. Депутаты, со своей стороны, к решению задачи готовы. В частности, в ближайшее время нижняя палата парламента рассмотрит около 50 законопроектов и поправок к законам, которые позволят правительству, профильным ведомствам и частным организациям построить цифровую экономику страны.

Вообще, вопросы законодательного обеспечения возведения каркаса цифровой экономики будут приоритетом нынешней весенней сессии Госдумы. Об этом сообщил спикер Вячеслав Володин. По его мнению, современные технологии позволят государству экономить значительные ресурсы, а гражданам существенно облегчат жизнь. Это уже можно почувствовать, к примеру, благодаря сокращению бумажного документооборота и развитию межведомственного обмена данными.

Руководствуясь этими взглядами, спикер инициировал в Думе большие парламентские слушания на тему "Формирование правовых условий финансирования и развития цифровой экономики". Дискуссия, состоявшаяся во вторник, 20 февраля, получилась весьма оживленной. В ней приняли участие не только депутаты, но и руководители профильных министерств, а также ведущие эксперты в сфере цифровых технологий.

Вице-премьер Игорь Шувалов прямо заявил, что добиться нового качества жизни без повсеместного внедрения цифровых инструментов невозможно. Но работа в этом направлении идет. Государственная программа "Цифровая экономика" уже принята. Кадры для ее реализации в стране имеются, да такие, что за них ведут борьбу передовые иностранные державы. Депутаты сейчас обеспечат законодательную часть вопроса. Дело останется за реализацией.

Впрочем, пилотные проекты уже с успехом проходят. Пример – маркировка электронными чипами меховых изделий. Следующий шаг в этом направлении – подключение чипов к системе ГЛОНАСС, что позволит наблюдать за физическим передвижением маркированных товаров.

Понятно, что не все люди согласны с такой "слежкой". Поэтому цифровизация частной жизни граждан должна быть сугубо добровольной. А там, где без учета личных данных в электронных базах не обойтись, государство должно обеспечить полную безопасность. На это обратил особое внимание первый заместитель руководителя аппарата правительства РФ Максим Акимов. Он подчеркнул, что задача государства – создать условия для абсолютного цифрового равенства россиян, а там уже дело каждого, как распорядиться открывающимися возможностями.

Впрочем, большинство граждан нашей страны уже оценило удобство цифровых технологий. Как сообщил глава Минсвязи и массовых коммуникаций Николай Никифоров, 65 миллионов россиян воспользовались электронной системой идентификации личности. А сейчас, например, весьма востребовано предложение выбирать удобный для себя участок для голосования на выборах президента. В ближайшее время министр рассчитывает внедрить в России систему электронных паспортов – неких универсальных ключей, с помощью которых их обладатель сможет без труда совершать массу важных операций онлайн.

Еще одно веяние времени, которое предстоит "переварить" российской экономике, – это криптовалюта. Ее появление, как отметил председатель Комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев, уже нельзя отрицать. Государство лишились монополии на выпуск денег. Сейчас мир наводнен электронными средствами расчета. Часть из них, например, биткоин, - чисто спекулятивная история. Но некоторые корпорации выпускают свои валюты, которые обеспечены реальными активами. Россия может следовать их примеру. Ей это очень даже выгодно, поскольку с помощью виртуальных денег можно решить ряд проблем, связанных с западными санкциями, уверен депутат. Но естественно, все аспекты обращения подобных финансовых инструментов должны быть прописаны законодательно. Эта задача тоже ложится на плечи парламентариев.