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Украина отказалась от Московского моста

Фото: Яндекс.Карты
Депутаты Киевского горсобрания переименовали важнейший объект транспортной инфраструктуры

Московский мост, открывшийся в украинской столице в декабре 1976 г., переименован в Северный. Так решили депутаты Киевского горсобрания в ходе сессии. 


"Переименовать Московский мост в городе Киеве в Северный мост. Цель принятия решения – возврат Московскому мосту проектного названия – Северный", – ссылается телеканал "112 Украина" на проект решения. "За" проголосовало преобладающее большинство депутатов: 82 из 120 имеющихся.

Добавим, Московский мост играет важнейшую роль в инфраструктуре Киева, связывает правобережные районы с массивами Радужный, Воскресенка и Троещина. Проектное название объекта – Северный. В некоторых источниках оно употребляется так же, как и "Московский". Металлоконструкции моста изготавливались в Воронеже.

Впервые вопрос о переименовании объекта возник в 2015 году. Тогда мосту хотели присвоить имя главного инженера сооружения Георгия Фукса.

В целом за последние три года в Киеве были переименованы 64 остановки общественного транспорта. Еще совсем недавно станция метро "Почайна" была "Петровкой", а "синяя" ветка подземки Куреневско-Красноармейской. На одном из последних заседаний депутаты нарекли ее Оболонско-Теремковской.

На очередную инициативу под знаком декоммунизации жители украинской столицы отреагировали с юмором. Они пошутили, что название выбрано очень точно, потому что именно по этому мосту, скорее всего, "пойдут войска с Севера". А еще киевляне предположили, что на реализацию такого "серьезного" решения потребуется внушительная сумма из бюджета, пишет РИА ФАН.

Оксана ПОДТУРКИНА
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