Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Для англичан Россия страшнее терроризма

Фото: &amp;#34;Утро&amp;#34;
Министр обороны Великобритании обеспокоен значительным сдвигом в политике безопасности

Россия будет пострашнее терроризма, убежден министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон. В один ряд с нашей страной он ставит также Северную Корею.

Такое заявление Уильямсон сделал на страницах The Times, отметив значительный сдвиг в политике безопасности. В качестве аргумента политик привел укрепление оборонного сектора России: это десятикратное увеличение количества подлодок в Атлантическом океане, антитеррористическая кампания в Сирии и рост присутствия в Средиземном море.

Глава оборонного ведомства обеспокоен сложившейся ситуацией и считает, что если Соединенное Королевство будет бездействовать, то станет "менее защищенным, чем должно быть". "Сейчас у нас в приоритете государственные угрозы, которые набирают оборот с невероятной скоростью", – заявил Уильямсон комитету по защите.

Министр считает, что необходимо увеличить затраты на военно-техническое оснащение и провести реформу силовых структур. Именно эти действия позволят дать отпор в случае военного столкновения двух государств.

Между тем заявление Уильямсона противоречит принятой в 2015 г. стратегии безопасности Великобритании. Тогда главной угрозой Туманного Альбиона назывался терроризм. Но, по словам политика, времена меняются и за последние несколько лет противостояние между странами значительно усилилось.

Оксана ПОДТУРКИНА
новости партнеров
Загрузка...

Россияне отчаялись накопить на жизнь

Объем сберегательных вкладов населения падает рекордными темпами

Российских керлингистов лишили медалей

Решение принято в отсутствие спортсмена

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей