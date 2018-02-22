Для англичан Россия страшнее терроризма

Министр обороны Великобритании обеспокоен значительным сдвигом в политике безопасности

Россия будет пострашнее терроризма, убежден министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон. В один ряд с нашей страной он ставит также Северную Корею.

Такое заявление Уильямсон сделал на страницах The Times, отметив значительный сдвиг в политике безопасности. В качестве аргумента политик привел укрепление оборонного сектора России: это десятикратное увеличение количества подлодок в Атлантическом океане, антитеррористическая кампания в Сирии и рост присутствия в Средиземном море.

Глава оборонного ведомства обеспокоен сложившейся ситуацией и считает, что если Соединенное Королевство будет бездействовать, то станет "менее защищенным, чем должно быть". "Сейчас у нас в приоритете государственные угрозы, которые набирают оборот с невероятной скоростью", – заявил Уильямсон комитету по защите.

Министр считает, что необходимо увеличить затраты на военно-техническое оснащение и провести реформу силовых структур. Именно эти действия позволят дать отпор в случае военного столкновения двух государств.

Между тем заявление Уильямсона противоречит принятой в 2015 г. стратегии безопасности Великобритании. Тогда главной угрозой Туманного Альбиона назывался терроризм. Но, по словам политика, времена меняются и за последние несколько лет противостояние между странами значительно усилилось.