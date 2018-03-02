Пригожин зарегистрировал компанию из "списка Мюллера"

"Ради борьбы с придуманными воздушными шариками"

В беседе с журналистами издания РБК российский бизнесмен Евгений Пригожин рассказал о регистрации упомянутой в "списке Мюллера" компании. "Теперь США станет проще бороться с теми воздушными шариками, которые они сами себе придумали", – объяснил свои действия предприниматель.



Российский бизнесмен Евгений Пригожин, ставший фигурантом расследования о вмешательстве России в президентские выборы в США, зарегистрировал компанию "Конкорд Кейтеринг" в одном из нежилых зданий на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. Примечательно, что фирма с таким названием упоминалась в обвинительном заключении специального прокурора США Роберта Мюллера – "списке" Мюллера.

Речь идет о публикации Минюста США – в начале февраля 2018 г. власти Вашингтона обнародовали обвинительное заключение, касающееся 13 россиян, в том числе и Евгения Пригожина. Глава спецкомиссии Роберт Мюллер заявил, что это список людей, причастных к российской "фабрике троллей", которую подозревают во вмешательстве во внутреннюю политику США во время президентских выборов в 2016 году. Так, в списке значилась компания "Агентство интернет-исследований", Concord Management and Consulting LLC и Concord Catering.

Как отмечает РБК, Евгений Пригожин является полноправным владельцем Concord Management and Consulting LLC, специализирующейся на организации питания во время официальных мероприятий. На сайте компании указано название Concord Catering, но такого юрлица в России не было вплоть до 27 февраля.

Свое решение зарегистрировать предприятие Concord Catering Евгений Пригожин объяснил весьма просто. "Если США хотят что-то найти, мы им с радостью поможем. Для этого была зарегистрирована компания "Конкорд Кейтеринг", никогда не существовавшая ранее. Но ведь она присутствует в списке Мюллера, так что пусть будет", – цитирует РБК слова бизнесмена.

Пригожин отметил, что теперь Вашингтону станет проще "бороться с придуманными ими же воздушными шариками. Любые пожелания Мюллера за мои деньги". Впрочем, после этого предприниматель также выразил надежду, что этот шаг сможет доказать США непричастность России, а также тот факт, что Москва была и остается удобным партнером.

По словам Евгения Пригожина, поручение зарегистрировать "Конкорд кейтеринг" было призвано продемонстрировать "абсурдность" выводов комиссии Мюллера и его качество работы как прокурора. "Смешно получается, что обвинения были предъявлены компании, которая появилась только после публикации самого обвинения", – утверждает бизнесмен.

Помимо предпринимателя, в "списке Мюллера" также оказались Михаил Бурчик и Джейхун Асланов, которых связывали с "американским отделом" "фабрики троллей". По версии Минюста США, "Агентство интернет-исследований" пыталось вмешаться в политику США с мая 2014 года. Следователи утверждают, что сотрудники "фабрики" вели множество аккаунтов в социальных сетях для публикации постов о проблемах американского общества, а также выдавали себя за жителей США и из России организовывали акции политического характера в поддержку Трампа и против него. Впрочем, и сам Евгений Пригожин, и Бурчик с Аслановым отрицают какую-либо связь с этой организацией.