Вашингтон и Лондон осудили российского президента
Безответственным назвал выступление президента РФ Владимира Путина его американский коллега Дональд Трамп. К такому выводу он пришел не один, а совместно с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.
Такое поведение российского лидера они обсудили во время телефонного разговора. Текст заявления опубликован пресс-службой Белого дома: "Лидеры согласились, что недавние заявления российского президента Владимира Путина по ядерному оружию были безответственными".
Добавим, накануне в пресс-службе Мэй сообщили, что премьер Великобритании провела телефонные переговоры с президентом США. В ходе звонка политики обсудили ситуацию в Восточной Гуте.
Напомним, презентацию новых видов российского вооружения, которые не имеют аналогов в мире, провел сам Владимир Путин во время своего послания Федеральному собранию.
После выступления российского лидера по телефону связались Дональд Трамп и канцлер ФРГ Ангела Меркель. В ходе беседы они выразили обеспокоенность заявлениями российского лидера.
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