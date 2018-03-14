Володин анонсировал встречу спикеров евразийских парламентов

Ставшее уже традиционным совещание пройдет в сентябре этого года в Турции

Турецкие власти поддержали идею проведения на территории страны ставшего уже традиционным совещания спикеров парламентов стран Евразии. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин во время рабочей поездки в Волгоград.

По его словам, пока совещание спикеров намечено на начало сентября, точное место проведения будет определено несколько позже.

"Во вторник в Госдуме я встречался с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. Обсуждали большой круг вопросов, в том числе ситуацию в ПАСЕ, председателем которой он являлся, а также возможное проведение в этом году в Турции совещания спикеров стран Евразии", – рассказал Володин.

Ранее совещания спикеров прошли в Москве и Сеуле.

Председатель нижней палаты парламента сегодня прибыл с рабочим визитом в Волгоград. Ожидается, что там он проведет встречу с общественностью, в том числе с представителями социально ориентированных НКО. Также в ходе поездки парламентарий посетит реконструированную больницу скорой медицинской помощи.