В Сети оценили шутку с Путиным на стене МИД Британии
В воскресенье, 18 марта, под покровом ночи фасад здания МИД Великобритании украсила проекция с переизбранным президентом России Владимиром Путиным. Изображение с улыбающимся политиком сопроводила коронная фраза антигероя популярного сериала о Шерлоке Холмсе – Джиме Мориарти. Главный оппонент знаменитого детектива неоднократно с ухмылкой произносил "Miss me?" ("Скучали по мне?").
Видеозапись проекции предваряет описание, из которого следует, что "троллинг" британских дипломатов – это перфоманс в исполнении арт-группы "Philosoraptors". То, что это именно саркастичное послание британцам, сомневаться не приходится.
"Путин вмешивается в выборы в Америке, Путин отравил Скрипаля, Путин обрушил курс биткоина", – художники вспомнили все последние обвинения, которые раздавались на Западе в адрес России и лично ее президента.
Позиция "во всем виноваты русские" очень удобна в использовании, политики всех стран могут прибегать к ней каждый раз, когда терпят неудачу.
"Русские любят своего сильного лидера и вновь избрали его президентом. Давайте уважать выбор русского народа", – обратились к британцам члены Philosoraptors.
Пользователи по достоинству оценили акцию и в комментариях к видео не скрывали своего восхищения.
"Русские отобрали у англичан последнее, что еще оставалось - знаменитое чувство юмора!", – отметил один из них.
"У противной Терезы Мэй и клоуна Бориса Джонсона инфаркт миокарда случится!", – позлорадствовал другой.
Интересная идея понравилась и предприимчивым людям. Один из комментаторов, вероятно имеющий отношение сетевому ретейлеру, поинтересовался, возможно ли таким же способом прорекламировать британцам свою компанию. В качестве "биллборда" он предложил Букингемский дворец.
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