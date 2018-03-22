Немцы озаботились судьбой русских в Прибалтике

В Бундестаге ждут разъяснений по поводу так называемых "неграждан"

Члены фракции "Левые" отправили запрос в правительство Германии с просьбой дать оценку проблеме жителей Латвии и Эстонии, которые живут в этих странах на постоянной основе и не имеют при этом статуса гражданина.

Из текста запроса, оказавшегося в распоряжении RT, отмечается, что упомянутая часть населения, по сути, ограничена в правах. Депутаты попросили немецкое правительство дать комментарий по этому вопросу, а также рассказать о том, как тема "неграждан" в Прибалтике затрагивается во время двусторонних контактов эстонских и латвийских официальных лиц с немецкой стороной.

Кроме того, парламентариев заинтересовало то, как Германия отреагировала на решение прибалтийских государств отказать в автоматической выдаче паспортов своим жителям в 1990 году.

Примечательно, что, словно почувствовав перспективу неприятных разговоров с западными партнерами, в Эстонии решили немного "сгладить углы" этой проблемы – глава страны Керсти Кальюлайд выступит с речью не на родном эстонском, а на русском. Ожидается, что это произойдет в субботу, 24 марта на конференции TEDxLasnamäe "Коллективный разум" в Таллине.

Как отмечает Sputnik Эстония, выступление Кальюлайд будет транслироваться в прямом эфире и будет сопровождаться субтитрами на эстонском. В своей речи президент расскажет о том, в чем состоит секрет успеха в современном обществе. Таким нехитрым способом Кальюлайд постарается сблизиться с русскоязычной частью населения страны, поясняет издание.