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План Запада по изоляции России обрекли на провал

Дмитрий Песков. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
В Кремле раскрыли новые планы по внешней и внутренней политике Путина

Испокон веков иностранцы относились к России как к врагу, и это отношение сохраняется по сей день как пережиток прошлого. Тем не менее на Западе есть определенные разногласия в этом вопросе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Невозможно говорить о процветающей и развивающейся Европе без участия России во всех европейских процессах; что мнение России нужно принимать во внимание", – заявил в интервью RT Песков, подчеркнув, что Россия является частью той же Европы.

По его словам, эту мысль понимают многие европейцы, поэтому весьма опрометчивы возгласы о том, что за рубежом к России относятся скорее плохо, чем хорошо. Проблема "злого отношения" действительно есть, но параллельно с криками недоброжелателей о злой России также раздаются в разных частях света и "трезвые" голоса.

Несмотря на растущую напряженность в отношениях с Западом, речь о гонке вооружений не идет, отметил пресс-секретарь президента. Россия не собирается соперничать со всем миром в сфере вооружения, а даже наоборот, планирует сбавить темпы. Планируется, что расходы на "оборонку" будут снижаться, поскольку для Владимира Путина приоритетом в следующий президентский срок станет решение внутренних проблем, прежде всего экономических.

"У него есть конкретный план развития. Он понимает, какие задачи являются первостепенными, какие второстепенными и так далее", – сказал Песков.

Для решения поставленных задач главе государства понадобится помощь российской дипломатии, которая должна будет создать "комфортные условия". Именно в этом видит переизбранный президент основную цель внешней политики на ближайшие шесть лет.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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